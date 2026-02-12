ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#6が10日放送された。#6では、沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちが本気で恋人を探す恋愛企画「シリコンズ・ラブ」第2弾を放送した。【写真】整形前の写真を披露した24歳整形美女メンバー全員での夕食時には、パチンコ店勤務のまい（24歳）が「（整形前の顔は）嫌だからこそ知ってもらわないと、ありのままの自分を好きになってもらえない」と語り、