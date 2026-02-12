プロボクシングの三迫プロモーションは１２日、４月１４日に東京・後楽園ホールで行われる「ダイヤモンドグローブ」の対戦カードを発表。メインイベントでは「チャンピオンカーニバル」日本スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１０回戦で、王者・山口仁也（２６）＝三迫＝が同級１位・吉田京太郎（２８）＝ワタナベ＝の挑戦を受ける。山口は２０２５年４月、吉田との日本同級王座決定戦で３―０判定勝ちし、初