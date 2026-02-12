大阪駅直結のファッションビル「ルクア大阪」（大阪市北区梅田）を運営するＪＲ西日本ＳＣ開発株式会社は１２日、２８日に大人が「景品なし・競わない・評価されない」どろだんごづくりに没頭するイベント「大人のための♡ムダに没入するどろだんご」を開催すると発表した。本イベントを主催するのは、“ムダなことにこそ人生の豊かさがある”という価値観を提案してきたルクア大阪のプロジェクト「ムダ満喫ＣＬＵＢ」。