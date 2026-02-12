クイーンＣに登録していたルージュボヤージュ（牝３歳、美浦・国枝栄厩舎、父コントレイル）は、抽選で除外になった。今後はチューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）に切り替える予定であることを東京サラブレッドクラブが１２日、ホームページで発表した。今春、定年を迎える国枝調教師にとって最後のＪＲＡ開催日となる。