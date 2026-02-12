◆練習試合中日４―１ヤクルト（１２日・北谷）中日・伊藤茉央投手が負傷交代した。８回から４番手で登板し、２イニング目の９回先頭のヤクルト・伊藤の打球が左足甲付近に直撃。ベンチ裏に退き、そのまま交代した。試合後は自力で歩いてタクシーに乗り込んで病院に向かった。井上監督は「折れていないと思うけど、確認のため、病院に行った」と説明した。