髪型に変化をつけたいけれど、短くするのは避けたい。その悩みを取り除き、今っぽさをくれるのがウルフヘアです。襟足を細長く残すので、好みの長さをキープしながら、軽やかな動きも楽しめるのがメリット。美しいひし形のシルエットによって、スタイリングに手間をかけずとも決まりやすいのが魅力です。 レイヤーの動きで華やかに @kitadani_koujiroさんが「時間をかけたくないけど、たまにはお洒落