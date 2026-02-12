MUCCの逹瑯とNoGoDの団長がMCを務めるMAVERICK DC GROUP公式配信番組『音楽情報ライヴ「いじくりROCKS！」』が2月19日19時から配信される。放送72回目の番組ゲストとして出演するのは、3月20日に千葉・幕張メッセ イベントホールでのワンマン公演を控えるDEZERTのメンバー全員だ。DEZERTは2025年6月よりスタートした47都道府県ツアーを開催中だ。バンドとしての表現をさらに更新し続け、ツアーで積み重ねてきた経験や感触を踏まえ