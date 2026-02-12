８日投開票の衆院選比例九州ブロックで初当選した参政党の木下敏之衆院議員（65）が12日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「【参政党の党員でチームみらいを不正をしたのではないかと疑っている皆さんへ】（原文ママ）」と題し投稿。衆院選で11議席を獲得したチームみらいの躍進を疑問視し、根拠を示さないままみらいの不正を主張する参政党の一部党員に自制を呼びかけた。 【写真】異例の呼びかけを行った