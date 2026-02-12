再審＝やり直しの裁判で無罪が確定した袴田巌さんの姉･ひで子さんが93歳の誕生日を迎え支援者が祝福しました。2月8日、93歳の誕生日を迎えた袴田巌さんの姉・ひで子さん。浜松市の自宅で誕生日会が開かれ、支援者から花束が贈られました。巌さんからも祝福の言葉がかけられました。（袴田 巌さん）「（ひで子さんには）元気でいてもらいたいと思う」再審制度の見直しを求めている ひで子さんは「元気なうちは動き回りたい」と述べ