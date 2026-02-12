2023年、浜松市のアパートで知人男性に暴行を加えて死亡させた傷害致死の罪などに問われている元暴力団員の男（41）に対し、検察は懲役18年を求刑しました。浜松市中央区の総合リフォーム業で元暴力団員の被告の男（41）は2023年、知人の男性に繰り返し暴行を加えて死亡させ、遺体を車に遺棄した罪などに問われています。9日の公判で検察側は「少なくとも2週間程度にわたり暴行が繰り返され集団リンチとしての色彩が強