受験の方式が大きく変わった2026年の山形県内の公立高校入学試験のうち、前期入試のB日程の合格内定者が12日通知されました。県内の公立高校入試は2026年から前期と後期の2回に分けて行われます。このうち前期は、面接や作文などが受験科目になる特色入試でA日程とB日程で行われました。12日は県内合わせて11校で試験が行われたB日程の内定者数が発表されました。それでは各高校の内定者数を見ていきます。山形南の普通科は36人、