中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月12日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は12日の記者会見で、中米のハイレベル往来について問われ、双方は両国首脳が達成した重要な共通認識を着実に実行すべきだと述べた。林氏は次のように表明した。首脳外交は両国関係において代替不可能な戦略的指針の役割を果たしている。このほど行われた両国首脳の電話会談で、トランプ大統領が4月に訪中する意向を改めて示