東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催！2026年4月8日からは、ディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』をテーマに、シェフのイマジネーションで創作された「〜シェフズ・イマジネーション〜」のメニューが提供されます。今回は、運河沿いにある「リストランテ・ディ