高市総理の台湾有事をめぐる国会答弁について、SNSに「汚い首は斬ってやる」と投稿して問題になっていた中国の薛剣駐大阪総領事が、およそ3か月ぶりに公の場に姿を見せました。中国の薛剣駐大阪総領事は、去年11月、高市総理が台湾有事は集団的自衛権が行使できる「存立危機事態」になり得ると答弁したことに対し、「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない」などと自身のXに投稿しました。これにつ