テレビ東京は12日、放送中のドラマ24『婚活バトルフィールド37』（毎週金曜 深0：12〜）の追加キャストとして武田航平と赤間麻里子の出演が決まったと発表した。【比較写真】似てる!?原作に寄せた武田航平原作は、2020年第7回新潮社バンチ漫画大賞で佳作＆審査員特別賞を受賞した猪熊ことり氏が描く同名漫画。株式会社・猪熊精工（いのくませいこう）で派遣事務として働く、主人公・赤木ユカ（加藤ローサ）は、美人で恋愛経験