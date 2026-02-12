野球日本代表・侍ジャパンは12日、ダルビッシュ有投手がチームのアドバイザーとして春季キャンプに参加することを発表しました。前回大会では最年長としてチームをけん引したダルビッシュ投手。チームになじめない選手たちを気にかけたり、WBC球対応への助言を行うなど、自身もマウンドにあがる中でも頼れる存在として奔走してきました。井端監督は「WBCに向けての重要な準備期間に、ダルビッシュ選手が日本代表のために尽力してく