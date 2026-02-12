立ち技格闘技「RISE」は12日、都内で「RISEELDORADO2026」（3月28日、両国国技館）の会見を行った。すでに発表されていた第4代RISEスーパーフライ級（53キロ以下）王座決定戦3分5R延長1Rで対戦する那須川龍心（19＝TEAMTEPPEN）と長谷川海翔（20＝誠剛館）が出席。王者だった花岡竜がベルトを返上し今回の決定戦が決まり会見した長谷川は「今回のタイトルマッチは僕にとって人生最大のチャンスであり挑戦であると思います