衆議院選挙で惨敗した中道改革連合の代表選が１２日に告示され、ともに立憲民主党出身の階猛氏（５９）と、小川淳也氏（５４）が立候補した。１３日投開票。階氏は、岩手県出身。東大法学部卒。東大時代は野球部で投手を務め、０勝５敗。９１年、日本長期信用銀行（現新生銀行）に入行。９８年には長銀破たんを経験。会社に所属しながら勉強を続け、２００１年に司法試験に合格。社内弁護士として、契約法務、訴訟対応、Ｍ＆Ａ