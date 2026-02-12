【ブリュッセル共同】ドイツ自動車大手メルセデス・ベンツグループが12日発表した2025年12月期決算は、純利益が前期比49.6％減の51億4100万ユーロ（約9300億円）だった。トランプ米政権の関税強化や中国での苦戦が響いた。