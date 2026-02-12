去年1年間に県内で発生した特殊詐欺などの被害額は16億円を超えて、過去最悪となりました。県警のまとめによりますと、去年1年間に県内で発生した特殊詐欺などの被害は合わせて167件となり、被害額は前の年のおよそ1.6倍に増えて、16億5900万円あまりにのぼりました。これは、特殊詐欺とSNSによる投資・ロマンス詐欺の被害を合わせた2023年以降の統計で過去最悪となる被害額です。被害のうち、8割以上を特殊詐欺が占めていて、被害