タレントのギャル曽根（40）が12日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。ディレクターの男性と結婚し中1長男、小4長女、小2次女の3きょうだいの母であるギャル曽根。「寒かったから買ったシェリーメイのお洋服可愛すぎないか。#親バカ」とつづり、ディズニーキャラクターの洋服を着た次女の写真を投稿した。これにファンからは「本当に可愛いですね」「たまらん〜」「メチャカワですね〜