パドレス・ダルビッシュ有投手が１２日、Ｘを更新。「先日、東北高校時代の同級生と食事に行ってきました」と報告した。ダルビッシュを含めて６人で再会した様子。隣にはメガネをかけた投手として、ダルビッシュとともに甲子園で活躍した真壁賢守氏の姿もあり「当時の話で盛り上がりすぎましたいつか同級生全員で集まりたいなぁ」とつづった。フォロワーからは「真壁さんお変わりなく！」、「懐かしの真壁さん！」、「感動