東洋水産の袋麺「マルちゃん正麺」シリーズが、1月末をもって累計出荷数25億食を突破した。2011年11月の発売以来、15周年を控える中での達成となった。「マルちゃん正麺」は独自の特許製法「生麺うまいまま製法」により、乾燥麺でありながら生の麺本来の自然な食感と味わいが楽しめる。11年11月の発売から約1年で出荷数2億食の大ヒット商品となり、15年10月に10億食、22年2月に20億食を突破してきた。キッチンカーでファン開拓