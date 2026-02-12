12日午前、大館市で倒壊した倉庫の解体をしていた男性が屋根から転落し大けがをしました。大館警察署の調べによりますと12日午前11時50分ごろ、大館市釈迦内で倒壊した倉庫の解体作業をしていた72歳の男性が、屋根から約1.5メートル下の地面に転落しました。男性は、腰の骨を折るなどの大けがをしました。原因などについて警察が調べています。