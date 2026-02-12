エア・タヒチ・ヌイとエア・タヒチは、共同運航（コードシェア）の実施に合意した。エア・タヒチ・ヌイは、エア・タヒチが運航するパペーテ〜ボラボラ島・ラロトンガ島線に便名を付与する。6月2日から開始する。エア・タヒチは、ATR機で島間路線を運航している。両社のネットワークを連携させることで、新路線の開設など魅力的なサービスの提供を目指す。