AFC U17アジアカップサウジアラビア2026の組み合わせ抽選会が12日に行われ、U−17日本代表はグループBで、U−17インドネシア代表、U−17中国代表、U−17カタール代表と同居した。2026年5月5日から同月22日にかけて開催されるU17アジア杯は、16カ国を4つのグループに分けたリーグ戦を実施した後、各グループの上位2カ国が決勝トーナメントに進出する。また、上位8カ国（つまり決勝Tに進出した8カ国）には、FIFA U−17ワールドカ