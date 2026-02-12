清水エスパルスは12日、チケットの不正転売行為に及んだ人物が、検挙されたことを報告した。今回の発表によると、チケットの不正転売行為に及んだ人物が検挙された旨の報告を受けたとのことだ。清水エスパルスは、2025年4月20日（日）に開催された『2025明治安田J1リーグ 第11節アビスパ福岡戦』において当該の事案を確認しており、以降は清水警察署への相談の上、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な