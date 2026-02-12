12日午前、岐阜県瑞穂市の長良川の堤防道路からトラックが転落し、積み荷が散乱しました。警察によりますと、12日午前10時半ごろ、瑞穂市穂積の長良川の堤防道路からトラックが転落し、横転しました。トラックは岐阜市の方面に向けて走っていたとみられ、荷台に積まれていた石がのり面に散乱しましたが、運転手にケガはないということです。現場は堤防道路のほぼ直線の区間で、警察が事故の経緯を調べています。