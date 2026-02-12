石川県白山市の手取川で油の混入が確認され、金沢市など13の自治体への水道水の供給が一時停止された問題で、上流で採取した水から油のにおいが確認されました。県は、手取川の支流の直海谷川（のうみだにがわ）に油の流入源があるとみて特定を進めています。10日、白山市の鶴来浄水場で油の混入が確認され、およそ4時間半にわたって水の供給が止まった問題で、県は11日から原因を究明するため、手取川や支流の直海谷川で調査をし