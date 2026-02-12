石川県内ではインフルエンザの感染が再び拡大しています。特に七尾市などの能登中部では警報基準に達し、県が感染対策を呼びかけています。8日までの1週間に県内47の定点医療機関から報告された感染者は、前の週から268人増え873人となりました。1医療機関あたりの平均は県全体で18.57人です。保健所の管内別でみると、最も多い能登中部では警報基準の30人を上回り31人、次いで金沢市が18.75人、金沢市近郊の石川中央が18.18人とな