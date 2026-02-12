「ドラえもん いっしょにドッカン空気砲！」バンダイナムコエクスペリエンスは、キッズ向け空気砲ガンシューティングゲーム「ドラえもん いっしょにドッカン空気砲！」の稼働を2月下旬から開始する。「ドラえもん いっしょにドッカン空気砲！」は、ドラえもんの作中でおなじみの秘密道具である空気砲を撃ってドロボーメカを倒し、奪われたどら焼きを取り返していくガンシューティングゲーム。同時に2人まで遊ぶことができ、家族そ