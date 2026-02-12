オコエ瑠偉外野手プロ野球巨人から自由契約となったオコエ瑠偉外野手（28）が12日、メキシコリーグのスルタンズと契約を結んだことを明らかにした。ここ数年は海外でプレーする機会を探っていたといい、関係者を通じ「これからもっと上のステージで挑戦できるように、チャレンジしていく」などとコメントした。巨人は昨年11月に、双方合意の上で来季も独占的に契約する対象にできる保留選手名簿から外すことを発表していた。