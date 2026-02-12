NHLの試合で競り合うペンギンズのシドニー・クロスビー（右）とオイラーズのコナー・マクデービッド＝1月、エドモントン（イマジンイメージズ・ロイター＝共同）【ミラノ共同】アイスホッケー男子は北米プロリーグのNHLが3大会ぶりに五輪に合わせて戦いを中断し、スター選手が覇権を争う。この条件で2010年、14年大会と連覇したカナダは、両大会の決勝でゴールを挙げた38歳の国民的英雄クロスビーと、現役最高の選手と評される29