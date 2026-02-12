アンナミラーズ南青山店の内覧会でアメリカンパイを紹介する店員＝12日午前、東京都港区井村屋グループは12日、米国料理やパイのレストラン「アンナミラーズ」を東京・南青山で13日開店するのを前に報道向け内覧会を開いた。高輪店（東京）を2022年8月末に閉店して以来、約3年ぶりに実店舗を復活させる。制服のデザインは従来のままとした。オープンする「南青山店」は東京メトロ銀座線外苑前駅近くにあるビルの1、2階に入る。