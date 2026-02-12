オンラインカジノで賭博をしたとして、富山県警は１２日、県警本部の２０歳代の男性巡査長を賭博容疑で富山地検に書類送検し、停職１月の懲戒処分にしたと発表した。巡査長は同日付で依願退職した。発表によると、巡査長は２０２４年１１月〜２５年１月頃、自らのスマートフォンから海外のオンラインカジノサイトに接続し、賭博した疑い。「初めは単なるゲーム感覚だった。違法性の認識が濃くなってもやり続けていた」と容疑を