古巣・巨人の宮崎キャンプで臨時コーチを務めた松井秀喜氏（51）が12日、3日間の日程を終え、ベテラン・坂本の今季の活躍に期待を寄せた。最終日も佐々木や荒巻、星稜の後輩・山瀬らにアドバイス。若手だけでなく、フリー打撃で快音を響かせていた37歳のベテラン・坂本の姿にも熱い視線を送った。「動きも良かったし、バットの振りも鋭かった。いいシーズンを送るんじゃないかという雰囲気が伝わってきた」10日の指導初日