北海道・西署で12日朝、カメラを見て顔を背けた男。道路交通法違反の疑いで逮捕・送検された若本豊嗣容疑者（52）です。2023年、不正改造車から外れたタイヤが女の子を直撃する事故を起こし、有罪判決を受けた若本容疑者。ところがその後、執行猶予中だったにもかかわらず、無免許運転を繰り返していた疑いが持たれています。若本容疑者が逮捕されたきっかけは「無免許運転している」との情報提供でした。警察は裏付け捜査を開始。