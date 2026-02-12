本能寺で織田信長が明智光秀に討たれた後、織田家はどうなったのか。2代で途絶えた豊臣家とは対照的な織田一族の変遷を、江戸文化風俗研究家の小林明さんが読み解く――。■乗っ取られても途絶えなかった織田の血『豊臣兄弟！』で本能寺の変（天正10／1582）が描かれるのは、予想では7月くらいではないかと思う。織田信長は明智光秀に討たれ、ここで姿を消す。『本能寺焼討之図』（部分）。一番右、障子から顔を出しているのが信長