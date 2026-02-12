英国の国民的バンドで約４０年近く世界中で愛され続けているクリスマスソング「ニューヨークの夢」（ＦａｉｒｙｔａｌｅｏｆＮｅｗＹｏｒｋ）で知られるザ・ポーグスのドラマー、アンドリュー・ランケンさんが１０日に亡くなった。７２歳だった。死因などは明らかにされていない。英紙サンが１１日、報じた。アンドリューさんは１９８４年に結成されたケルティック・パンクバンド、ザ・ポーグスの創設メンバーでドラム、