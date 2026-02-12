【モデルプレス＝2026/02/12】元ばんばんざいの流那（るな）の妹・莉那（りな）が、ツインプラネットへ所属したことがわかった。2月12日、事務所の公式サイトにて発表された。【写真】元ばんばんざい流那「目がそっくり」美人妹との2ショットプリクラ◆莉那、ツインプラネット所属発表公式サイトでは「この度、“莉那（読み：りな）”がツインプラネットに所属したことをご報告いたします」と発表。莉那は「これを機にSNSをはじめ