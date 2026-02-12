【モデルプレス＝2026/02/12】声優の鈴村健一が、2月12日、所属事務所の公式サイトを通じ、一時休養を発表した。【写真】「鬼滅の刃」“柱”声優が豪華集結◆鈴村健一、当面の間休養へ所属事務所「インテンション」は、鈴村について「体調不良が続き、医師より『適応障害』と診断されました」と報告。この診断結果を受け、当面の間、休養することを発表した。今後については「回復を最優先とし、活動再開につきましてはあらためて