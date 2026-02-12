LINEで普通にやりとりしているつもりでも、そのスタイルによっては、「この人、私のこと雑に扱っているな」と女性に誤解される場合があるようです。そこで今回は10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケート結果を参考に、「適当すぎると誤解を招く…脈なしと勘違いされるLINE」をご紹介します。【１】平気で既読スルーする「毎回のようにスルーされたら『無理だな』って思います」（10代女性）というように、既読スルーが何度