◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）１週前追い切り＝２月１２日、栗東トレセン２連勝中のハッピーマン（牡４歳、栗東・寺島良厩舎、父ダノンレジェンド）は、栗東・ＣＷコースでシホノペルフェット（４歳２勝クラス）の外を９馬身半先行し、併入した。時計は６ハロン８４秒４―１２秒５で、リズム良く駆け抜けた。騎乗した寺島調教師は「良かったと思います。今日はやり過ぎずで