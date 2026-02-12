友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部はバイトで困ったことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞本屋でバイトを始めた主人公のもとに、変わったお客さんがやってきます。そのお客さんは、なにかと絡んできては自分に難しいお願いをしてくるので、主人公は困り果てていました。ある日、そのお客さん