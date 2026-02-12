日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１２日、都内で理事会開催後、会見した。２０３５年のアジア杯開催招致に、日本など４か国（韓国、オーストラリア、クウェート）が名乗りを上げていることに関し、湯川和之専務理事は「ＡＦＣ（アジアサッカー連盟）のサイトにも出ているが、ホストすることに関心を持っているということ」と説明した。また、湯川専務理事は２８年ロス五輪のアジア予選の日本招致を検討している件についても「こち