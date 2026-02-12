宮崎キャンプに参加中のソフトバンクのドラフト５位・高橋隆慶内野手が１２日、Ｂ組（２軍）からＡ組（１軍）への昇格を通達された。ＪＲ東日本出身の２４歳は三塁が本職だが、二塁にも挑戦することが決定。小久保監督は「打撃の評価が僕以外のコーチも高いですし、一番は守備ですね。二塁はやったことがないらしいですけど、少しでも１軍の枠に残る可能性があることをやらせた方がいいので。一か所打撃で入れたり、特守でもやら