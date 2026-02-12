船橋の森泰斗調教師（４５）が、昨年１１月３日に開業して約３か月。名騎手は名指揮官として差配を振るっている。今年に入って１９戦して８勝、２着３回。勝率４２・１％と連対率５７・９％は、南関東所属調教師でトップだ（２月１１日現在）。現在、所属馬は１９頭おり、１０馬房、自身と３人の厩舎スタッフの布陣。さらに、外厩舎と連携を取ることで、この驚異の数字を叩き出している。颯爽としたスーツ姿も板に付いてきた