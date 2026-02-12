◆ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート（１２日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１２日＝大谷翔太】女子の公式練習が行われ、五輪初出場の千葉百音（木下グループ）が、本番会場で初めての練習を行った。１０日に現地入りし、この日氷の感触を確かめ「とてもいい感覚でジャンプの確認ができた。これから気持ちのギアをしっかりと上げていこうと思った」と、リラックスした表情で語った。午前