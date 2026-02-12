大韓航空は12日、関西国際空港・仁川国際空港間で初となる「深夜便」を3月から運航すると発表した。【画像】大韓航空関西・ソウルを1日6往復2026年夏期スケジュール深夜2時台に関西を飛び立ち、ソウルに早朝到着する。仕事帰りでも搭乗に間に合い、韓国での滞在時間を最大限に活用できる便利なフライトとなる。この深夜便が加わることで、関西・ソウル間は合計1日6往復。「弾丸旅行」や「出張」の選択肢の幅が広がる。ま