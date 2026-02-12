韓国の情報機関「国家情報院」が、北朝鮮の金正恩総書記の後継者について、金総書記の娘が「後継者の内定段階に入った」と分析していることが明らかになりました。韓国の情報機関「国家情報院」から報告を受けた与野党の議員が明らかにしたものです。これによりますと、金総書記の娘が今年1月に曾祖父・金日成氏と祖父・金正日氏の遺体が安置されている錦繍山太陽宮殿を訪問したことや、一部の施策に直接意見を述べている状況が確